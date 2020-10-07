Более 25% сотрудников Ubisoft подвергались дискриминациям и притеснениям
Популярная компания Ubisoft, занимающаяся разработкой игр, в середине лета подвергалась жёсткой критике со стороны обычных пользователей: тогда повсеместно рассказывалось, что внутри корпорации распространено насилие и домогательства, а дискриминация и вовсе не является редкостью. Руководство быстро отреагировало на неприятный инцидент: генеральный директор Айвс Гийемо публично пообещал исправить ситуацию и наладить хорошие отношения среди всех сотрудников. Сейчас видно, что обещания были выполнены не до конца.
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Так, недавно сторонней аналитической компанией был опубликован анонимный опрос, проводившийся в прошлом месяце. Его результаты показали, что более 25% всех сотрудников Ubisoft в прошлом подвергались и подвергаются дискриминации даже в данный момент. Примерно каждый пятый работник ощущает себя незащищённым на работе.
Кроме того, в отчёте упоминается, что женщины на 30% чаще сталкиваются с дискриминацией. Так или иначе, большинство из них оказывается либо жертвой, либо свидетелем. 66% сотрудников не по своей воле участвовали в различных конфликтах и в полной мере испытывали на себе оскорбления. На данный момент в компании наблюдается резкая недостача работников на руководящие должности из-за увольнения некоторых кадров после произошедшего инцидента. Источник.
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