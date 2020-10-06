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До официального начала продаж консоли нового поколения Sony PlayStation 5 осталось полтора месяца. Тем не менее, вопросы о её работе всё ещё беспокоят пользователей. Например, будущие владельцы PS5 недавно поинтересовались у генерального директора Sony Interactive Entertainment Джима Райна, почему окончательный вариант консоли вышел чуть больше, чем предполагалось в утечках. Ответ на это мистер Райан дал весьма скромный: "При создании устройства и отшлифовке дизайна мы использовали разные технологии, чтобы получить максимально футуристичный и привлекательный дизайн".

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Какие плюсы принесёт большой размер, и принесёт ли вообще – до сих пор неизвестно. Зато босс Sony подробно рассказал, когда PlayStation 5 снова станет доступна для предзаказа. По его словам, в Корее это случится это уже завтра, 7 октября. На основе этого определить чёткую дату появления приставок в России сложно, но ясно, что если корейцы смогут приобрести консоли нового поколения уже завтра, то на отечественных сайтах ситуация тоже очень скоро изменится в лучшую сторону.

По поводу количества продаж Джим Райан чётко уверен, что к концу текущего финансового года компания сможет отгрузить намного больше устройств, чем было продано PlayStation 4 за аналогичный период времени 2013 года. По предварительным подсчётам, это примерно 7,5-7,7 миллионов приставок. В интервью корейскому изданию директор Sony также заявил, что цены на игры больше подниматься не будут.

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