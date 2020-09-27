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Недавно мы рассказывали вам о том, как находчивые фанаты собственноручно прикрепили анонсирующий Grand Theft Auto 6 трейлер в конце презентации PlayStation 5. К сожалению, Rockstar Games никак не приложила своей руки к созданию трейлеру, но это не останавливает геймеров. Они, не теряя лишнего времени, уже пытаются вникнуть в игровой процесс GTA 6, хоть релиза игры до сих пор не было.

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Очередным подтверждением этому является новая работа фанатов. Так, YouTube-канал GTA Workshop с полумиллионом подписчиков 18 сентября опубликовал интересный двухминутный ролик под названием GTA 6: Concept Gameplay Trailer (2021), в котором показывается несколько захватывающих моментов из будущей игры: скоростная езда на спорткарах, прыжки с самолётов, перестрелки и полёты на вертолётах.

Несмотря на то, что описание видео гласит, что именно так должна выглядеть GTA 6 на консолях следующего поколения (Microsoft Xbox Series X и Sony PlayStation 5), большинство пользователей, комментирующих видео, выражают своё недовольство и требуют либо переснять нарезки с добавлением лучшего качества, либо полностью удалить видео, так как оно совсем непохоже на те красочные тизеры, что показывает Rockstar к своим играм.