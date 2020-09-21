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Недавнее крупное событие PS5 закончилось. Большинство пользователей уже давно смирились с мыслью, что скорого анонса новой игры от Rockstar Games Grand Theft Auto 6 можно не ждать. Несмотря на некую очевидность этого факта, некоторые фанаты не отчаивались до самого конца, но с последней минутой презентации ушла и последняя надежда поиграть в шестую часть легендарной серии на футуристичной консоли следующего поколения.

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К сожалению, завершительная часть прямой трансляции оказалась совсем не такой, какой её видели фанаты. Учитывая долгое время ожидания анонса GTA 6, пользователи решили самостоятельно осуществить релиз игры. Для этого пользователь Reddit изменил внезапное появление новой части God of War на знакомый всем логотип Rockstar Games.

В коротком видео длительностью в минуту Джим Райан торжественно заканчивает презентацию анонсом Grand Theft Auto 6. Увы, видео происходит не из достоверных источников, то есть от самой компании Rockstar. Его создатели являются всего лишь геймерами, заинтересованными во всём, что связанно с GTA 6. Не исключено, что в скором времени разработчики заинтересуются тем всплеском вокруг игры, что сейчас наблюдается и, возможно, уже через год мы будем знать хоть какие-то подробности.

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