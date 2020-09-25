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Самый слабый Radeon RX 6000 сможет догнать RTX 2080 Ti по производительности

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После того как недавно состоялась официальная презентация очень перспективных видеокарт Nvidia RTX 3000 серии, геймеры всего мира ожидают выхода на рынок новых графических процессоров AMD Radeon RX 6000. Нельзя отрицать, что видеокарты RTX 3080 и RTX 3090 очень впечатлили пользователей результатами тестов, которые в очередной раз подтвердили, что новое поколение не идёт ни в какое сравнение с флагманами прошлых годов (RTX 2080 Ti).

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Устройства показали преимущество в 50% прироста производительности, после чего фанаты AMD задались вопросом, во сколько раз новинки Radeon RX 6000 будут превосходить RTX 2080 Ti и 3090 Ti, при условии, если такое вообще возможно. Сейчас о мощности видеокарт AMD информации очень мало, а подтверждённой – и того меньше. Поставить на весы устройства нового поколения двух компаний на данный момент нельзя, но проворные пользователи обнаружили сравнение младшей модели RX 6000 с RTX 2080 Ti.

У себя на странице в Twitter инсайдер с ником TUM_APISAK опубликовал результаты недавнего теста. В нём новинка AMD под простым кодовым названием AMD Radeon Graphics набрала 6 200 баллов. Примерно столько же получила и RTX 2080 Ti. Никаких данных по поводу старших моделей нового поколения AMD нет, но ясно, что для конкуренции с Nvidia им понадобится хотя бы аналогичная мощность.
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