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Несмотря на многочисленные надежды фанатов увидеть анонс Grand Theft Auto 6 ещё на прошлой неделе, Rockstar Games распорядилась по-другому. Компания не только не объявила релиз игры, но ещё и намеренно скрывает любые подробности разработки, что вновь провоцирует пользователей к самостоятельному обдумыванию сеттинга будущей игры. Недавно мы рассказывали, как пользователь с ником OneAboveAII в шутку анонсировал GTA 6 во время прямой трансляции PS5.

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Около двух дней назад на платформе Reddit случилось нечто подобное: фанат GTA с помощью опубликованного поста положил начало оживлённой дискуссии по поводу того, какие настройки пользователи не хотели бы видеть в шестой части знаменитой игры. По его словам, сейчас все только и говорят о том, как сделать GTA 6 идеальной, а ему захотелось узнать совсем противоположное.

За короткий период времени обсуждение набрало более 100 комментариев. Исходя из них, большинство игроков определённо не хочет, чтобы сюжет GTA 6 разворачивался в Либерти-Сити или Лос-Сантосе. Эти города уже многим успели надоесть, поэтому как самый подходящий вариант сеттинга описывается история из прошлого (19-20 век). В качестве лучшего города для шестой части выдвигается столица Великобритании – Лондон. Данный город в прошлом повидал немало преступных группировок и, кроме того, в нём масса культурных строений. Он не только продолжит уже знакомые всем события в Америке, но и покажет геймерам что-то кардинально новое.

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