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На данный момент информации по GTA 6 практически нет. Не считая того, что недавно служба поддержки Rockstar Games посоветовала фанату следить за новостями на официальном сайте Rockstar Newswire, пользователям не известна ни дата выхода, ни сюжет, ни главные герои или даже игровая карта, даже несмотря на то, что поклонники Grand Theft Auto 5 не раз доказывали, что они могли бы помочь компании в вопросах разработки.

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К счастью, с каждым днём в сети появляется всё больше интересных слухов и утечек, которые вполне могут подтвердиться в будущем. На этот раз, возможно, пользователи смогли поймать Rockstar на крупной ошибке: 4 дня назад, то есть 15 сентября, компания разместила на сайте GameJobs открытую вакансию младшего технического моушн-дизайнера.

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Специалисты этой сферы в основном занимаются созданием короткометражных трейлеров и тизеров к крупным проектам, фильмам или видеоиграм. Описание вакансии гласит, что человек, решивший, что он как никто подходит на эту должность, должен иметь немаленький опыт работы в соответствующей сфере и разбираться в программе Adobe Suite на профессиональном уровне. Не исключено, что работники нужны Rockstar для создания трейлера к релизу GTA 6, однако узнать это наверняка сейчас нельзя.

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