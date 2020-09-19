Официальный трейлер GTA 6 может появиться уже очень скоро – Rockstar открыла новую вакантную должность
На данный момент информации по GTA 6 практически нет. Не считая того, что недавно служба поддержки Rockstar Games посоветовала фанату следить за новостями на официальном сайте Rockstar Newswire, пользователям не известна ни дата выхода, ни сюжет, ни главные герои или даже игровая карта, даже несмотря на то, что поклонники Grand Theft Auto 5 не раз доказывали, что они могли бы помочь компании в вопросах разработки.
реклама
К счастью, с каждым днём в сети появляется всё больше интересных слухов и утечек, которые вполне могут подтвердиться в будущем. На этот раз, возможно, пользователи смогли поймать Rockstar на крупной ошибке: 4 дня назад, то есть 15 сентября, компания разместила на сайте GameJobs открытую вакансию младшего технического моушн-дизайнера.
Специалисты этой сферы в основном занимаются созданием короткометражных трейлеров и тизеров к крупным проектам, фильмам или видеоиграм. Описание вакансии гласит, что человек, решивший, что он как никто подходит на эту должность, должен иметь немаленький опыт работы в соответствующей сфере и разбираться в программе Adobe Suite на профессиональном уровне. Не исключено, что работники нужны Rockstar для создания трейлера к релизу GTA 6, однако узнать это наверняка сейчас нельзя.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила