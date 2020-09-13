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GTA 6 станет революционной в плане одиночной игры и предоставит игрокам много новых возможностей

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Несмотря на то, что Rockstar Games до недавнего дня молчала и скрывала всяческие подробности будущей игры Grand Theft Auto 6, фанаты всё равно напрасно надеются на любые новые детали. Несколько дней назад компания дала короткий комментарий в популярной социальной сети Twitter. Она сообщила, что фанаты должны ждать скорых новостей о GTA 6 на сайте Rockstar Newswire.

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Это событие привлекло к себе массу внимания, и вслед за ним от фанатов последовало множество ценных пожеланий. В основном они рассказывали, как сделать игру ещё популярнее, чем ставшая легендарной пятая часть. Большинство высказавшихся игроков желают кардинальных изменений одиночной игры, например, чтобы внешность, голос и пол главного героя можно было настраивать по собственному усмотрению.

Данные возможности уже были доступны в таких популярных тайтлах, как Mass Effect и The Elder Scrolls V: Skyrim. В последней конфигурация героя была просто огромной. Кроме прочего, игроки хотели бы слышать знакомые им акценты: английский, американский, немецкий, китайский или латиноамериканский. С помощью них связь между геймером и персонажем должна заметно увеличиться. Соответственно, степень погружения в игру тоже возрастёт.д

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Продолжительное молчание Rockstar может означать, что компания решила выиграть время и узнать, чего именно хотят игроки, дабы затем воплотить их желания в реальность, сделав GTA 6 новым мировым хитом.
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