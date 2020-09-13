GTA 6 станет революционной в плане одиночной игры и предоставит игрокам много новых возможностей
Несмотря на то, что Rockstar Games до недавнего дня молчала и скрывала всяческие подробности будущей игры Grand Theft Auto 6, фанаты всё равно напрасно надеются на любые новые детали. Несколько дней назад компания дала короткий комментарий в популярной социальной сети Twitter. Она сообщила, что фанаты должны ждать скорых новостей о GTA 6 на сайте Rockstar Newswire.
реклама
Это событие привлекло к себе массу внимания, и вслед за ним от фанатов последовало множество ценных пожеланий. В основном они рассказывали, как сделать игру ещё популярнее, чем ставшая легендарной пятая часть. Большинство высказавшихся игроков желают кардинальных изменений одиночной игры, например, чтобы внешность, голос и пол главного героя можно было настраивать по собственному усмотрению.
Данные возможности уже были доступны в таких популярных тайтлах, как Mass Effect и The Elder Scrolls V: Skyrim. В последней конфигурация героя была просто огромной. Кроме прочего, игроки хотели бы слышать знакомые им акценты: английский, американский, немецкий, китайский или латиноамериканский. С помощью них связь между геймером и персонажем должна заметно увеличиться. Соответственно, степень погружения в игру тоже возрастёт.д
Продолжительное молчание Rockstar может означать, что компания решила выиграть время и узнать, чего именно хотят игроки, дабы затем воплотить их желания в реальность, сделав GTA 6 новым мировым хитом.
Источник.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила