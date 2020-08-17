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Недавно на нашем сайте сообщалось, что ожидаемая миллионами пользователей игра Grand Theft Auto 6 станет эксклюзивом для не менее интересной геймерам приставки Sony PlayStation 5, выход которой намечен на рождественские праздники (Новогодний сезон).

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Эта теория основана на том, что в 2006 году Sony уже намеревалась подписать с Rockstar Games договор на эксклюзивность для GTA 4, однако тогда в дело вмешалась компания Microsoft, заплатив разработчикам GTA немалую сумму. Вследствие этого игра вышла также на Xbox 360.

На чём основана стоимость в 700 миллионов за эксклюзивность Grand Theft Auto 6 – не совсем ясно, впрочем, это сейчас не самое важное, так как причин не подписывать договор с Rockstar Sony имеет очень много. Так, во-первых, вышеупомянутая цифра в более чем 5 раз превышает бюджет разработки прошлой GTA 4 и Destiny от Activision.

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Говоря немного другими словами, впечатляющие 700 миллионов – это большая часть выручки Sony за первый квартал 2020 года, учитывая то, что в этом году компания поставила величайший рекорд по количеству выручки за всё время существования.

Во-вторых, какие бы плоды и перспективы не приносила эксклюзивность, Sony не будет владеть игрой полностью, а значит, не получит всей прибыли, чтобы в плюс вывести затраты на контракт. Наконец, в-третьих, если бы компания и захотела приобрести GTA 6 только для PS5, то начала бы выплату огромной суммы уже сейчас, растянув её на бесчисленное количество платежей. Но ничего подобного не происходит.

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