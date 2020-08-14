PCWelt.de сообщает о 50% превосходстве RTX 3090 над RTX 2080Ti
Последнее время в сети активно кочует информация по поводу нового поколения видеокарт Nvidia Geforce RTX 3000. Разные источники утверждают, что данные видеокарты будут в несколько раз быстрее нынешнего поколения, а по производительности с ними не сможет сравниться ни один существующий графический чип. Спустя два года после выхода RTX 2080 Ti с поддержкой аппаратной трассировки лучей, Nvidia, наконец, выпустит новое поколение. Скорее всего это случится 1 сентября.
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Недавно в соц. сети Twitter было высказано ещё одно смелое предположение насчёт огромной мощности Nvidia Ampere. Пользователь с ником kopite7kimi заявил, что в графическом тесте Time Spy Extreme карта RTX 3090 наберёт впечатляющие 10 000 баллов. Это число на 48% превышает текущий результат RTX 2080 Ti (6 762 балла).
Менее продвинутая видеокарта RTX 3080 сможет достичь значения в 8 600 баллов. Немного другие результаты появились в тесте Geekbench 5. Там новый неизвестный графический процессор Nvidia превысил результаты нынешнего поколения всего лишь в 1.5 раза. Возможно, данная информация не правдива, но наверняка узнать об этом мы сможем лишь во время официального анонса RTX 3090.
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