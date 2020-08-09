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Вышедшая ещё в 2015 году, легендарная игра The Witcher 3: Wild Hunt за 5 лет приобрела бесчисленное количество модов. Только на специализированном сайте Nexusmod их насчитывается больше 2 000. Каждая модификация вносит в игру изменения, но все они разные по масштабу охвата.

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Например, мод на корректировку ведьмачьего меча практически ничего не меняет, а большие графические моды преобразуют большинство текстур, заменяя их на более качественные. Чтобы улучшить качество уже немного устаревшей картинки, пользователи экспериментируют с различными модификациями, пытаясь опробовать каждую.

Самым требовательным геймерам иногда не хватает одного улучшения, поэтому они устанавливают сразу несколько. Иногда количество одновременно работающих модификаций доходит до 50. Именно столько модов скачал владелец YouTube-канала Digital Dreams, засняв, как отличается оригинальная версия The Witcher 3 от той, что включает в себя сразу 50 модов. При создании "обновлённой" игры авторы канала руководствовались желанием не придать тайтлу новых красок, а внести как можно больше реалистичности.

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Бывалые геймеры знают, что разработчик Ведьмака – студия CD Projekt RED, с самого начала преследовала цель добавить в своё творение много сказочных оттенков, которые и привлекают игроков уже столь долгое для видеоигры время. Стараясь достичь фотореализма, энтузиастам действительно это удалось, но понравится интерпретация далеко не всем. А какие ощущения она вызвала у вас? Напишите своё мнение в комментариях.