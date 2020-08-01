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С лета 2018 года китайская компания «ByteDance», штаб квартира которой расположена в Пекине, выпустила в открытый доступ приложение для создания короткометражных роликов под названием TikTok. На данный момент его скачали практически 2 миллиарда раз в Google Play и App Store. В сравнении с другими приложениями, TikTok является одним из самых быстрорастущих. Несмотря на то, что данная соц. сеть широко распространена во всех регионах земного шара, совсем недавно её заблокировали в Индии.

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Вчера стало известно о том, что президент США Дональд Трамп принял сокрушающее решение полностью запретить использование TikTok на территории Соединённых Штатов Америки. Уже сегодня им будут подписаны все нужные для этой процедуры документы и улажены проблемы, которые могут возникнуть в процессе удаления. Услышав вопрос журналиста про точные сроки, Трамп заявил, что вердикт об удалении примут немедленно.

Причиной удаления приложения стало резкое обострение отношений между США и Китаем. Вследствие торговой войны между обеими странами Америка больше не может закупать оборудование Huawei из-за вероятной слежки китайской компании за пользователями. Теперь такое же обвинение вынесли и TikTok. Приложение уличили в слежке.