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Многие читатели нашего сайта знают долгую историю игры Cyberpunk 2077: вначале разработчики хотели выпустить её в середине весны, потом релиз перенесли на сентябрь, а совсем недавно стало известно, что и в сентябре поклонники не смогут насладиться новым творением CD Projekt RED, так как тайтл отложили до 19 ноября текущего года. Естественно, те, кто хотел опробовать игру ещё несколько месяцев назад, активно пытаются найти обходные пути.

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Чаще всего геймеры сами находят проблемы "на свою голову", понадеявшись, что разработчики на время откроют бета-тест Cyberpunk 2077 или просто дадут поиграть всем желающим, но в последнее время этим стали массово пользоваться мошенники. Прикрываясь известным лицом студии, на электронные почты пользователей приходят письма с приглашениями на публичный бета-тест. Так сказать, чтобы вынести игре вердикт задолго до релиза.

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