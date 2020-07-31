Cyberpunk 2077 вновь оказалась в центре скандала из-за разгула мошенников
Многие читатели нашего сайта знают долгую историю игры Cyberpunk 2077: вначале разработчики хотели выпустить её в середине весны, потом релиз перенесли на сентябрь, а совсем недавно стало известно, что и в сентябре поклонники не смогут насладиться новым творением CD Projekt RED, так как тайтл отложили до 19 ноября текущего года. Естественно, те, кто хотел опробовать игру ещё несколько месяцев назад, активно пытаются найти обходные пути.
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Чаще всего геймеры сами находят проблемы "на свою голову", понадеявшись, что разработчики на время откроют бета-тест Cyberpunk 2077 или просто дадут поиграть всем желающим, но в последнее время этим стали массово пользоваться мошенники. Прикрываясь известным лицом студии, на электронные почты пользователей приходят письма с приглашениями на публичный бета-тест. Так сказать, чтобы вынести игре вердикт задолго до релиза.
По сообщениям CD Projekt RED, каждый, кто недавно получил подобное письмо, может быть полностью уверен в том, что его пытаются обмануть. Для связи с игроками используется лишь одна электронная почта, и выглядит она так: @cdprojektred.com. Сообщения с других доменов являются фальшивыми, что бы ни скрывалось в содержании писем. В 80% всех случаев мошенники пишут от имени рекламного агенства, которое якобы сотрудничает с компанией. Дабы уберечь себя и свой компьютер от нежелательных вторжений, ещё раз напоминаем, что никаких бета-тестов Cyberpunk 2077 нет и быть не может.
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