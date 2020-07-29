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Последнее время в сети появляется всё больше различных утечек, касающихся еще не анонсированной Grand Theft Auto 6. Недавно мы сообщали вам о том, что в шестой части обязана быть улучшенная в разы функция питания, а вчера появилась утечка от бывшего сотрудника Rockstar Games. В своём аккаунте в Reddit пользователь с ником U/markothemexicam заявил, что его сосед и близкий друг ещё несколько недель назад работал в подразделении Rockstar North, но его, как и других сотрудников, уволили без какой-либо причины.

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В день, когда его друга уволили, он рассказал о двух крупных проектах, над которыми трудился последний год. Первый – обновление для GTA Online. К нему мы перейдём чуть позже. Второй – разработка GTA 6. Во-первых, рассказчик занимал должность младшего анимационного программиста и за время работы увидел много интересных деталей. Например, он подтвердил, что события шестой части будут разворачиваться в уже знакомом игрокам городе Vice City. Большой упор при разработке уходил на модернизацию погодных явлений.

В основном он приложил руку к улучшению деятельности неигровых персонажей (NPC). По словам бывшего сотрудника, теперь это не просто мимо проходящие люди, а второстепенные герои со своими историями и возможностями. Иногда на них влияют разные погодные явления: при плохой погоде их даже бьёт молния. Выход GTA 6 намечен на 2021 год, но, возможно, в связи с пандемией релиз отложат до начала 2022 года.

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Теперь про крупнейшее в истории GTA Online обновление: окончательная дата его завершения – декабрь текущего года. В игру добавят новое ограбление и несколько дополнительных режимов вместе с радиостанцией City Morgue. Более подробно об этом прочесть можно тут.

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