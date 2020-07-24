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Вчера на нашем сайте сообщили о выходе дебютного трейлера и свежих подробностях к игре S.T.A.L.K.E.R. 2 от студии GSC Game World. Как часто случается, уложить все подробности в коротенький трейлер разработчики не смогли, потому что им попросту не хватило времени. Чтобы больше рассказать пользователям о своём творении, они через социальную сеть ВКонтакте поведали о новых интересных деталях.

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Во-первых, создатели игры заявили, что в вопросах графики проблем у игры быть не должно: команда приложит все усилия, дабы уровень качества соответствовал тому, который показан в трейлере. Для игры такого жанра, как S.T.A.L.K.E.R., именно графика и является одним из важнейших качеств, ведь атмосфера зоны отчуждения покажет себя только в наилучшем качестве. Кроме стандартной локации, в игре будут присутствовать и совершенно другие. О них пока что ничего неизвестно.

Во-вторых, в S.T.A.L.K.E.R. 2 появится масса новых животных, большая часть из которых, скорее всего, будут заражены радиацией. С самого начала прохождения пользователи столкнутся с новыми аномалиями и редкими артефактами. По словам разработчиков, они обязательно добавят возможность поддержки модов. Через некоторое время GSC Game World "подкинет" фанатам ещё несколько деталей для обсуждения. Напомним, что премьера игры состоится на консолях Microsoft Xbox Series X и персональных компьютерах.