Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Совсем недавно китайскому бренду Realme исполнилось два года. За этот период компания достигла огромных высот, продав 40 миллионов смартфонов. Со вчерашнего дня она принимает официальное участие в акции Super Brand Day. Начиная от 22 июля и до 27 включительно несколько продвинутых смартфонов Realmy будут продаваться по скидке в 27% каждый. Сегодня мы расскажем вам о всех моделях.

реклама

Realme X3 SuperZoom

Начнём, пожалуй, с самого дорогого и наиболее интересного устройства – Realme X3 SuperZoom. Данная модель имеет не слишком ёмкую батарею (4 200 мА*ч), разрешение экрана в 2400x1080 пикселей, процессор Snapdragon 855 Plus, 8 Гб оперативной памяти/128 Гб встроенной, 4 основные камеры, основная из которых на 32 Мп.

Из недостатков: отсутствие функции беспроводной зарядки и порта для наушников.

Из "приятных сюрпризов": распознавание лица, наличие сканера отпечатка пальцев, поддержка NFC, 5-кратный оптический зум. Купить смартфон можно за 31 000 рублей вместо 39 000 с учётом использования промокода (RLM2500) и купона.

Realme 6

По сравнению с прошлой моделью данное устройство получило немного худшее разрешение экрана – 1080х2400 пикселей, меньше оперативной памяти (4 Гб) и процессор совершенно другой марки (MediaTek Helio G90T). В остальном характеристики схожие: есть NFC, сканер лица, отпечаток пальцев, 4 300 мА*ч и 4 основные камеры.

Плюсы: быстрая зарядка VOOC, наличие порта для наушников.

Смартфон доступен за 14 700 рублей с учётом промокода (RLM2000) и скидочного купона.

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Realme 6i

Последнее устройство имеет на одну камеру меньше, чем прошлые модели, аккумулятор на 5 000 мА*ч, дисплей с разрешением 1600х720 пикселей. Процессор MediaTek Helio G80 позволит играть в любые мобильные игры. На борту у телефона 4 Гб оперативной памяти.

Недостатки: отсутствие стандарта связи 4G, смартфон поддерживает только 3G.

Плюсы: мощная камера на 48 Мп.

Купить смартфон можно за 13 000 рублей с учётом промокода (RLM2000).