Три топовых смартфона Realme доступны со скидкой в 27% каждый
Совсем недавно китайскому бренду Realme исполнилось два года. За этот период компания достигла огромных высот, продав 40 миллионов смартфонов. Со вчерашнего дня она принимает официальное участие в акции Super Brand Day. Начиная от 22 июля и до 27 включительно несколько продвинутых смартфонов Realmy будут продаваться по скидке в 27% каждый. Сегодня мы расскажем вам о всех моделях.
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Realme X3 SuperZoom
Начнём, пожалуй, с самого дорогого и наиболее интересного устройства – Realme X3 SuperZoom. Данная модель имеет не слишком ёмкую батарею (4 200 мА*ч), разрешение экрана в 2400x1080 пикселей, процессор Snapdragon 855 Plus, 8 Гб оперативной памяти/128 Гб встроенной, 4 основные камеры, основная из которых на 32 Мп.
Из недостатков: отсутствие функции беспроводной зарядки и порта для наушников.
Из "приятных сюрпризов": распознавание лица, наличие сканера отпечатка пальцев, поддержка NFC, 5-кратный оптический зум. Купить смартфон можно за 31 000 рублей вместо 39 000 с учётом использования промокода (RLM2500) и купона.
Realme 6
По сравнению с прошлой моделью данное устройство получило немного худшее разрешение экрана – 1080х2400 пикселей, меньше оперативной памяти (4 Гб) и процессор совершенно другой марки (MediaTek Helio G90T). В остальном характеристики схожие: есть NFC, сканер лица, отпечаток пальцев, 4 300 мА*ч и 4 основные камеры.
Плюсы: быстрая зарядка VOOC, наличие порта для наушников.
Смартфон доступен за 14 700 рублей с учётом промокода (RLM2000) и скидочного купона.
Realme 6i
Последнее устройство имеет на одну камеру меньше, чем прошлые модели, аккумулятор на 5 000 мА*ч, дисплей с разрешением 1600х720 пикселей. Процессор MediaTek Helio G80 позволит играть в любые мобильные игры. На борту у телефона 4 Гб оперативной памяти.
Недостатки: отсутствие стандарта связи 4G, смартфон поддерживает только 3G.
Плюсы: мощная камера на 48 Мп.
Купить смартфон можно за 13 000 рублей с учётом промокода (RLM2000).
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