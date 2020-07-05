Губка Боб – самая высокооценённая игра на Metacritic
Среди геймеров уже давно ходит одна мудрость: купить любовь прессы может каждый, игрока – никто. Она полностью описывает ситуацию, которая приключилась с новой игрой от THQ Nordic под названием SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated. Это ремейк игры 2003 года по мультсериалу «Губка Боб Квадратные Штаны». Обновлённая версия получила много интересных нововведений: качественный мультиплеер, улучшенную в разы графику и т.д.
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Если кто-либо, читающий данный материал не знает, то Metacritic – это портал, разработчики которого собирают отзывы о различных телешоу, музыкальных альбомах, в том числе и видеоиграх. Он предлагает возможность оценки той или иной игры по критериям редакции, или же по оценкам самих пользователей, делающих выводы из собственного опыта. Долгое время первые места пользовательского рейтинга занимали наиболее популярные во всём мире игры: Ведьмак 3, Command & Conquer Remastered, Persona 4, BioShock, но теперь их потеснила игра совершенно другого жанра.
На данный момент при поиске на
Metacritic наивысший балл имеет игра про
Губку Боба. Её средняя оценка составила 9,0 из 10 возможных, то есть практически максимум. Всего проголосовало больше 1 800 пользователей. На втором, третьем и седьмом месте тоже расположился платформер про морскую губку. Вышеупомянутая Persona 4 получила на 0,2 балла меньше (8,8 баллов), а коллекция BioShock – на 0,4 (8,6 баллов). Пока что неизвестно, долго ли игра продержится на первом месте. Возможно, что более крупные проекты скоро сместят её.
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