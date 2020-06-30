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Слухи о цене PlayStation 5 ходят уже долго, но официальных данных, похоже, в скором времени не предвидится. Эта тема является отличным поводом для всех известных и не очень инсайдеров высказать своё мнение, ведь других источников попросту нет. Очень часто слова известных и компетентных инсайдеров сбываются. Так, например, в Twitter в последнее время прославился пользователь с ником PSErebus.

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Многие из его прошлых прогнозов достаточно точно себя показали. Несколько месяцев назад он предрёк дату презентации PlayStation 5 и даже уверил, что именно на ней геймерам и покажут дизайн приставки. Чуть позже оказалось, что он ошибся всего на один день. В связи с этим его недавний инсайд насчёт PS5 воспринялся пользователями как факт, который обязательно должен случиться.

В своём аккаунте PSErebus перечислил известный комплект консоли PlayStation 5, а также назвал цены на все семь устройств. По его словам, стандартная версия приставки с дисководом на старте продаж будет стоить ровно 35 000 рублей, Digital Edition без дисковода – 28 000 рублей. За футуристический геймпад попросят 4 тысячи рублей, а за зарядную станцию – 2 100 рублей. За гарнитуру Sony Pulse 3D попросят 11 000 рублей. Веб-камера с Full HD разрешением получит ценник в 4 тысячи рублей. Меньше всего будет стоить подставка для консоли – всего 1 750 рублей. К сожалению, на данный момент соответствующая запись удалена, поэтому найти её не удастся.