Apple собирается лишить все свои смартфоны зарядных устройств
В последние годы почти все производители смартфонов перенимают новые тренды у Apple. Вначале, когда компания запустила серийное производство более дорогих (по мнению многих покупателей – премиальных) телефонов, другие корпорации тоже решили повысить стоимость своих устройств. Поэтому, то, что раньше считалось дорогим, теперь принадлежит к бюджетной категории.
рекламаДругим значимым изменением стало лишение смартфонов Apple разъёма для наушников. Продолжительный период времени этот шаг считался абсурдным. Многие пользователи были уверены, что это лишь ухудшит ситуацию, однако случилось обратное: фирменные наушники Apple стали самыми популярными в мире. Теперь они продаются в огромных количествах, а каждый крупный производитель создаёт свою беспроводную гарнитуру. Таких примеров можно привести много.
Вслед за наушниками, по сообщениям известного аналитика Минг-Чи Куо, который прославился своими прогнозами по поводу "яблочной" техники, компания уже в скором времени изменит комплектацию коробки со смартфоном при покупке. Если раньше в ней всегда лежало 20-Ваттное зарядное устройство, то отныне бесполезным растратам Apple придёт конец.
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