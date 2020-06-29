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В последние годы почти все производители смартфонов перенимают новые тренды у Apple. Вначале, когда компания запустила серийное производство более дорогих (по мнению многих покупателей – премиальных) телефонов, другие корпорации тоже решили повысить стоимость своих устройств. Поэтому, то, что раньше считалось дорогим, теперь принадлежит к бюджетной категории.

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Другим значимым изменением стало лишение смартфонов Apple разъёма для наушников. Продолжительный период времени этот шаг считался абсурдным. Многие пользователи были уверены, что это лишь ухудшит ситуацию, однако случилось обратное: фирменные наушники Apple стали самыми популярными в мире. Теперь они продаются в огромных количествах, а каждый крупный производитель создаёт свою беспроводную гарнитуру. Таких примеров можно привести много.

Вслед за наушниками, по сообщениям известного аналитика Минг-Чи Куо, который прославился своими прогнозами по поводу "яблочной" техники, компания уже в скором времени изменит комплектацию коробки со смартфоном при покупке. Если раньше в ней всегда лежало 20-Ваттное зарядное устройство, то отныне бесполезным растратам Apple придёт конец.

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Аналитик заявляет, что уже через пол года комплектация будет включать в себя сам телефон, кабель и множество нужной документации. Также мистер Куо отметил, что новый iPhone 12, как и другие устройства, не будет иметь блока питания. Данное решение позволит компании в несколько миллионов раз сократить количество выброшенных зарядок, загрязняющих биосферу.