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В нашей галактике расположились миллиарды планет с возможной разумной жизнью

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Несколько дней назад мы рассказывали вам о том, что учёные из Ноттингемского университета провели собственное исследование, в ходе которого выяснилось, что в нашей галактике может существовать примерно 36 похожих на нас цивилизаций. Их появление зависит от степени пригодности планеты к зарождению жизни. Ещё недавно официальные данные гласили, что подобных планет в Млечном Пути совсем мало: каждая звезда типа G имеет около 0,02 планеты с похожим на земной климат и природные ресурсы, необходимые для существования органических элементов.

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Теперь специальная программа NASA, созданная для поиска планет с земным типом сообщает совершенно другую информацию. По данным Университета Британской Колумбии, ранее установленное число является неточным. Новая статистика говорит, что вокруг каждой звезды вышеупомянутого G типа может вращаться примерно 0,18 обитаемых планет.

Учитывая это, цифра 36 (количество возможных цивилизаций) не отражает действительности. Данное открытие позволяет увеличить количество обитаемых планет в 10 раз. Исходя из самой новой информации по этому поводу, наша галактика хранит в себе 6 миллиардов подобных Земле планет. Исследователи отмечают, что биологическая жизнь скорее всего может находиться в совершенно другом состоянии, чем привычное нам человеческое тело. Формирование организмов напрямую зависит от природных условий, в которых они живут.
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