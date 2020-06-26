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Как мы знаем, недавно Sony провела не слишком короткую прямую трансляцию, на которой показала геймплей будущих игр для PlayStation 5 и саму консоль, внешний вид которой вызвал в сети бурю эмоций. Как и много лет назад, сейчас конкуренция между Sony и Xbox продолжается. В области игровых приставок обе компании имеют свои преимущества и сполна покажут их с выходом консолей нового поколения. Однако, если между компаниями действительно ведётся борьба, боссы корпораций не имеют друг к другу никаких претензий и даже хвалят чужой труд.

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Это видно на примере того, как глава Xbox Фил Спенсер ответил на вопрос журналиста, изменилось ли его мнение по отношению к PlayStation 5 после презентации её внешнего вида, или осталось такое же, как и раньше. Вместо того, чтобы отдавать предпочтение собственному продукту и в очередной раз его прорекламировать, мистер Спенсер через Twitter заявил, что он лично наблюдал за ходом шоу и находит его отличным. Команда Sony хорошо поработала.

Также босс Xbox отметил, что сразу после просмотра презентации он позвонил генеральному директору Sony Interactive Джиму Райану, чтобы выразить своё восхищение проделанной им работой. По словам Спенсера, сегодня организовать подобное мероприятие, не потеряв высочайшую планку качества, очень сложно, но Sony это удалось.

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