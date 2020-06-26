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Читатели нашего сайта прекрасно знают об истории GTA 5, поэтому вновь повторять её мы сегодня не будем. На этот раз появилась более точная информация, в отличие от вызывающей много вопросов теории про нашествие инопланетян.

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Ещё 4 года назад две большие компании по разработке игр Rockstar Games и Take-Two официально начали работу над проектом Judas (Иуда). Как и сейчас, тогда его держали в строжайшем секрете. На тот момент фанаты думали, что данный проект станет первой большой и значимой кампанией со времён GTA 5, но этому мнению не суждено было сбыться. Проект закрыли, а ту немалую информацию, что о нём была – удалили. Однако, несколько дней назад случилось то, чего никто не мог ожидать – проект возобновили и ему даже присвоили собственный домен (judasthegame.com). Правами на него обладают две вышеупомянутые компании.

В связи с этим многие поклонники GTA 5 считают, что данное известие повлечёт за собой скорый анонс продолжения легендарной серии, и в чём-то они полностью правы: в своё время GTA 5 присвоили похожий домен – lifeinvader.com, но тогда лишь малая часть людей знала, что за ним скрывается будущее Rockstar Games, которое через несколько лет прославит компании по всему миру. Неудивительно, что ни одна из компаний не дала официального комментария по этому поводу. Впрочем, если данная утечка действительно подтвердится, то скоро пользователи смогут вновь поиграть в, возможно, одну из самых популярных игр на планете.

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