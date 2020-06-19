GTA 6 может выйти уже в 2020 году – теория фанатов про нашествие инопланетян
В поисках каких-либо подсказок фанаты и игроки GTA 5 ищут нужные им наводки во всех местах: регулярно "патрулируют" аккаунт Rockstar Games во всех социальных сетях, тщательно анализируют слова бывших актёров и даже в который раз перепроходят старые миссии в надежде заметить то, что пропустили все остальные. Нередко такие поиски приводят к неожиданным находкам. Именно так и случилось несколько дней назад.
рекламаПоразмыслив над этим, теоретики заявили, что разбросанные по всей игре картинки инопланетян означают ни что иное, как прямой намёк на скорый выход GTA 6. По словам основателей данной теории, в 2020 году (предположительно в конце) разработчики эффектно представят следующую часть игры, устроив в GTA 5 настоящее нашествие пришельцев. Они разрушат мир старой игры, открыв дверь в мир новой. Пока что всерьёз воспринимать теорию рано, так как в ней слишком много неточностей. Например, не объясняется тот факт, что Rockstar Games анонсировали Grand Theft Auto для PlayStation 5.
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