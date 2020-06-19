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В поисках каких-либо подсказок фанаты и игроки GTA 5 ищут нужные им наводки во всех местах: регулярно "патрулируют" аккаунт Rockstar Games во всех социальных сетях, тщательно анализируют слова бывших актёров и даже в который раз перепроходят старые миссии в надежде заметить то, что пропустили все остальные. Нередко такие поиски приводят к неожиданным находкам. Именно так и случилось несколько дней назад.

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Недавнее сообщение пользователя Hazebuster2708 на Reddit вызвало всеобщий резонанс среди поклонников различных теорий и загадок в играх. В нём пользователь рассказал, что в некоторых миссиях на полу можно заметить картинки инопланетян, а в одной из них на стене фургона висит плакат с надписью "Los Santos 2020", над которым сверху красуется огромный постер пришельца.

Тот самый фургон

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Поразмыслив над этим, теоретики заявили, что разбросанные по всей игре картинки инопланетян означают ни что иное, как прямой намёк на скорый выход GTA 6. По словам основателей данной теории, в 2020 году (предположительно в конце) разработчики эффектно представят следующую часть игры, устроив в GTA 5 настоящее нашествие пришельцев. Они разрушат мир старой игры, открыв дверь в мир новой. Пока что всерьёз воспринимать теорию рано, так как в ней слишком много неточностей. Например, не объясняется тот факт, что Rockstar Games анонсировали Grand Theft Auto для PlayStation 5.