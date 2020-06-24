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Недавно на нашем сайте сообщали, что по утечке, транснациональная компания Microsoft планирует показать две версии консоли нового поколения: Xbox Series X (конкурент PlayStation 5 во всех областях) и менее дорогую и отнюдь не такую мощную Xbox Series S (предполагаемое название, ибо официального нет). С первой моделью и так всё понятно: это будет "ящик" с огромной производительностью, 1 Тб памяти и оптическим приводом. Со второй дела обстоят более размыто, так как вся информация про неё не более чем инсайд.

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Подтверждать существование Xbox Series S пока что не взялся ни один известный инсайдер, однако, исходя из уже полученных данных, это не мешает надеяться, что её представят публике уже в июле. В начале следующего месяца Microsoft собирается провести масштабное мероприятие, на котором геймерам наконец раскроют геймплей Halo Infinite – игры, которая и возглавит линейку тайтлов для будущей консоли.



По словам маркетингового директора Microsoft Аарона Гринберга, на этой неделе в компании прошла внутренняя встреча для уточнения важных деталей мероприятия. В Twitter он заявил, что вся команда "усердно работает" над тем, чтобы событие состоялось, притом как можно успешнее. Источник утверждает, что именно во время него пользователи получат подробную информацию об Xbox Series S, а также узнают её цену (предположительно 200 долларов).

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