Microsoft может показать игровую приставку нового поколения ценой около 200 долларов уже в начале июля
Недавно на нашем сайте сообщали, что по утечке, транснациональная компания Microsoft планирует показать две версии консоли нового поколения: Xbox Series X (конкурент PlayStation 5 во всех областях) и менее дорогую и отнюдь не такую мощную Xbox Series S (предполагаемое название, ибо официального нет). С первой моделью и так всё понятно: это будет "ящик" с огромной производительностью, 1 Тб памяти и оптическим приводом. Со второй дела обстоят более размыто, так как вся информация про неё не более чем инсайд.
По словам маркетингового директора Microsoft Аарона Гринберга, на этой неделе в компании прошла внутренняя встреча для уточнения важных деталей мероприятия. В Twitter он заявил, что вся команда "усердно работает" над тем, чтобы событие состоялось, притом как можно успешнее. Источник утверждает, что именно во время него пользователи получат подробную информацию об Xbox Series S, а также узнают её цену (предположительно 200 долларов).
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