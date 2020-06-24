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Путин предложил в 7 раз снизить налог в IT

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Недавно президент России Владимир Путин в ходе очередного обращения к гражданам поделился амбициозными планами в сфере развития IT-отрасли. Одним из первых решений, которые будут приняты в ближайшем будущем – это значительное уменьшение нагрузки на фонд оплаты труда. В своём видеообращении он заявил, что скоро будет совершен своеобразный налоговый манёвр, который поможет сфере IT успешно развиваться.

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Немногим известно, что сейчас налог на прибыль IT компаний составляет около 20%. Со слов президента, эту цифру нужно существенно уменьшить. После официального принятия решения, ставка будет колебаться в районе 3%. Страховые взносы соответственно следует тоже уменьшить практически вполовину: с 14 до 7,6%. После того, как все выше упомянутые действия начнут работать, по словам президента, налоговая ставка в 3% выйдет на первые места в мире. Практически ни в одной стране такой низкой цифры не наблюдается.

Спустя несколько часов после столь громких и многообещающих заявлений российский рынок отреагировал повышением стоимости акций крупных компаний, так или иначе связанных с IT. Так, например, акции Яндекса повысились на 3%, а это не мало, если речь идёт о крупной корпорации. Также позитивный рост наблюдается у платёжного сервиса Qiwi – 1,70%.
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