Путин предложил в 7 раз снизить налог в IT
Недавно президент России Владимир Путин в ходе очередного обращения к гражданам поделился амбициозными планами в сфере развития IT-отрасли. Одним из первых решений, которые будут приняты в ближайшем будущем – это значительное уменьшение нагрузки на фонд оплаты труда. В своём видеообращении он заявил, что скоро будет совершен своеобразный налоговый манёвр, который поможет сфере IT успешно развиваться.
Спустя несколько часов после столь громких и многообещающих заявлений российский рынок отреагировал повышением стоимости акций крупных компаний, так или иначе связанных с IT. Так, например, акции Яндекса повысились на 3%, а это не мало, если речь идёт о крупной корпорации. Также позитивный рост наблюдается у платёжного сервиса Qiwi – 1,70%.
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