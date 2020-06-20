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В недавнем материале мы сравнивали размер консоли нового поколения PlayStation 5 с другими приставками Sony и Microsoft. Результат оказался вполне неожиданным: новое поколение Sony обещает быть самым большим в истории консолей. Высотой она превосходит все модели, и даже Xbox Series X, первые фотографии которой приводили фанатов в замешательство.

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Однако, если устройство оснащено первоклассным железом и будет работать в несколько раз быстрее и тише, чем все предыдущие модели, ему можно простить несколько превышающие ожидания размеры. После того, как официальная презентация консоли прошла, дизайн, материал, масштабы приставки и другие детали больше не держатся в строжайшем секрете, поэтому, появление первых снимков с ней было всего лишь вопросом времени. Вчера ресурс ResetEra опубликовал первую фотографию человека с PlayStation 5 в руках.

На ней чётко видно, что консоль не такая невероятно большая, как изначально ходили слухи. Фотография демонстрирует, как сотрудник Sony показывает на камеру размеры приставки, и то, как она лежит в руках. Говорить, что она стандартных размеров, нельзя, но по словам самой Sony, она практически не будет издавать "страшных" звуков, схожих с работающим пылесосом, как это было с PS4, ведь система охлаждения занимает весомую часть корпуса приставки нового поколения. Снимок сделан на фоне одного из заводов Sony, что придаёт ему дополнительной подлинности.

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