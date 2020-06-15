Самая большая консоль – энтузиаст сравнил размеры PlayStation 5 с другими приставками
Как мы знаем, по сообщениям Microsoft, их новая консоль Xbox Series X будет обладать невиданной доселе мощностью, с которой, возможно, не сравнится даже PlayStation 5. Однако, продажи зависят не только от системных характеристик, а ещё и от дизайна. В этой области Sony безупречно одержала верх, впечатлив внешним видом своей консоли всех фанатов без исключения.
По данным изображения можно сделать точный вывод, что на первом месте по широте закрепилась Xbox Series X, а по высоте – PlayStation 5. Конкуренцию ей могут составить только PS3 и Xbox One. Даже прошлая PS4 значительно уступает новому поколению. Наверняка, несравненно большой размер PS5 отражает её мощные возможности, но узнать о них подробнее можно будет ещё не скоро. Также возможны некоторые неточности в расчётах, никак не меняющие суть расчётов.
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