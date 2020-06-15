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Как мы знаем, по сообщениям Microsoft, их новая консоль Xbox Series X будет обладать невиданной доселе мощностью, с которой, возможно, не сравнится даже PlayStation 5. Однако, продажи зависят не только от системных характеристик, а ещё и от дизайна. В этой области Sony безупречно одержала верх, впечатлив внешним видом своей консоли всех фанатов без исключения.

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По поводу огромных размеров приставки уже ходили слухи, но до сих пор никто не мог сделать реальное сравнение консоли с другими известными представителями (PS3, PS3 Slim, PS4 Pro, PS4, Xbox Series X, Xbox One X, Xbox 360, Xbox 360 Slim). Вчера энтузиаст сопоставил примерные размеры всех консолей, исходя из диаметров дисководов и USB-слотов, ведь они примерно одинаковые у всех устройств.

По данным изображения можно сделать точный вывод, что на первом месте по широте закрепилась Xbox Series X, а по высоте – PlayStation 5. Конкуренцию ей могут составить только PS3 и Xbox One. Даже прошлая PS4 значительно уступает новому поколению. Наверняка, несравненно большой размер PS5 отражает её мощные возможности, но узнать о них подробнее можно будет ещё не скоро. Также возможны некоторые неточности в расчётах, никак не меняющие суть расчётов.

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