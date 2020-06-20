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Несколько дней назад на нашем сайте появились первые подробности о том, что релиз долгожданной игры Cyberpunk 2077 от студии CD Project RED, которая создала The Witcher 3 задерживается. Разработчики объявили, что игра выйдет не в сентябре, а через два месяца (19 ноября). Эта новость серьёзно огорчила всех тех, кто ждёт релиз c 2018 года, когда на Е3 впервые показали впечатляющий трейлер про недалёкое будущее.

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Конечно, в связи с тем, что релиз отложили, расширения для игры тоже не выйдут 19 ноября, так как для их внедрения потребуется опыт прохождения геймеров, чтобы дополнить важные сюжетные моменты. Официально объявил о задержке расширений вице-президент компании CD Project RED Михаил Новаковски.

Кроме дополнений, один из важнейших аспектов игры – мультиплеер, соответственно, будет доступен ещё позже, возможно, его введут только в 2022 году. Несмотря на то, что большинство игроков ждут игру не только из-за интересной сюжетной кампании, создатели ничего не могут изменить. Однако, во всём этом есть и хорошая новость – поиграть с друзьями по сети в Cyberpunk 2077 можно будет в любом случае, рано или поздно. По словам разработчиков, мультиплеер для игры планировался немного позже, чем официальный релиз, а теперь он и вовсе находится в будущем. Никаких точных сроков объявлено не было.

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