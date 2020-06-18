Когда некоторые уважаемые и не очень видеоблогеры и журналисты заявляли, что Cybepunk 2077 переживёт не один и, возможно, даже не два переноса даты выхода, люди смеялись и обвиняли их в нагнетании негатива. Что ж, теперь уже не до смеха: буквально только что CD Projekt RED объявила о том, что Cyberpunk 2077 задержится ещё на два месяца — до 19 ноября.

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Как пишут разработчики, сама Cyberpunk 2077 уже завершена, однако ввиду её масштабов и огромного количества контента и игровых механик разработчикам требуется дополнительное время на проверку, полировку и истребление ошибок. Проще говоря, CD Projekt RED стремится сделать так, чтобы Cyberpunk 2077 запомнилась не только своим геймплеем, но и качеством.

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Мероприятие Night City Wire, на котором должны рассказать что-то новое о Cyberpunk 2077 и, возможно, даже показать новый геймплей, не отменяется и пройдёт, как и планировалось, 25 июня.