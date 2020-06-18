PlayStation 5 и все аксессуары к ней появились на Amazon – теперь официально
Недавно мы рассказывали вам о том, что на французском сайте Amazon появилась цена на PlayStation 5. Анонимный продавец запустил возможность предварительного заказа всего за 39 000 рублей. Сегодняшняя новость полностью схожа по тематике. Разница лишь в том, что данная утечка не указывает стоимости консоли и точной даты выхода.
В левом нижнем углу каждой картинки расположили надпись, свидетельствующую о том, что все права на обладание данным товаром защищены. Дизайн и технические характеристики могут изменяться продавцом без предупреждения. Не будем говорить об описании консоли, ведь это и так всем известно. Перейдём сразу к аксессуарам.
рекламаКонтроллер
С ним каждый пользователь сможет ощутить более глубокий и интенсивный игровой процесс благодаря тактильной отдаче и некоторым другим особенностям триггеров. Беспроводной джойстик имеет качественный микрофон и кнопку включения.
Пульт
Создан для удобного управления фильмами и видео. С ним использование приставки станет интуитивно понятным.
рекламаFull HD-камера
С помощью неё можно будет подключаться к стримам и любым другим трансляциям. Качество изображения – Full HD.
Беспроводная гарнитура
Специально оптимизированная под 3D звук PS5, гарнитура идеально подойдёт для игр. Она оборудована портом для зарядки USB Type-C и двумя микрофонами с активной функцией шумоподавления.
рекламаЗарядная станция
Она позволит заряжать до двух контроллеров одновременно, не подключая их к консоли.
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