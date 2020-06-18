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Недавно мы рассказывали вам о том, что на французском сайте Amazon появилась цена на PlayStation 5. Анонимный продавец запустил возможность предварительного заказа всего за 39 000 рублей. Сегодняшняя новость полностью схожа по тематике. Разница лишь в том, что данная утечка не указывает стоимости консоли и точной даты выхода.

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Немецкое подразделение Amazon сегодня перечислило обе версии приставки (с оптическим приводом и без него), фирменный контроллер DualSense, мультимедийный пульт дистанционного управления, не менее футуристическую Full HD-камеру, беспроводные наушники и станцию для подзарядки. К каждому аксессуару для PlayStation 5 и к ней самой написано небольшое описание. В роли продавца выступает сама Sony Interactive Entertainment, что говорит об официальности предложения.

В левом нижнем углу каждой картинки расположили надпись, свидетельствующую о том, что все права на обладание данным товаром защищены. Дизайн и технические характеристики могут изменяться продавцом без предупреждения. Не будем говорить об описании консоли, ведь это и так всем известно. Перейдём сразу к аксессуарам.

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С ним каждый пользователь сможет ощутить более глубокий и интенсивный игровой процесс благодаря тактильной отдаче и некоторым другим особенностям триггеров. Беспроводной джойстик имеет качественный микрофон и кнопку включения.

Пульт

Создан для удобного управления фильмами и видео. С ним использование приставки станет интуитивно понятным.

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С помощью неё можно будет подключаться к стримам и любым другим трансляциям. Качество изображения – Full HD.

Беспроводная гарнитура

Специально оптимизированная под 3D звук PS5, гарнитура идеально подойдёт для игр. Она оборудована портом для зарядки USB Type-C и двумя микрофонами с активной функцией шумоподавления.

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Она позволит заряжать до двух контроллеров одновременно, не подключая их к консоли.