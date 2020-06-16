Греется, как печка – получен ответ, почему PlayStation 5 имеет такие большие размеры
Как мы знаем, компания Microsoft изначально решила не скрывать тайну "странного" дизайна своей новой консоли Xbox Series X. Её массивные размеры говорят о том, что под корпусом скрывается мощное железо, которому нужно много места для охлаждения. Похоже, точно также дело обстоит и с консолью Sony PlayStation 5. Информацией об этом поделился вице-президент дизайнерской корпорации UX Design Мэтт МакЛаурин.
Исходя из снимков недавней прямой трансляции Sony можно увидеть, что компания действительно справилась с целью обеспечения устройству максимально эффективного и тихого охлаждения, ведь её размеры превышают как минимум все существующие консоли Sony и Microsoft. Если верить данным разработчиков, графическое ядро приставки будет иметь гораздо меньше вычислительных блоков, чем конкурент, но за счёт несоизмеримой тактовой частоты перегрев, возможно, станет основной проблемой пользователей.
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