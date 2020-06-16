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Как мы знаем, компания Microsoft изначально решила не скрывать тайну "странного" дизайна своей новой консоли Xbox Series X. Её массивные размеры говорят о том, что под корпусом скрывается мощное железо, которому нужно много места для охлаждения. Похоже, точно также дело обстоит и с консолью Sony PlayStation 5. Информацией об этом поделился вице-президент дизайнерской корпорации UX Design Мэтт МакЛаурин.

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По его словам, технология, на которой построена приставка PlayStation 5, пока что очень молода и требует долгого времени для совершенствования и улучшения. В связи с этим, тепло, выделяемое при её работе, значительно превышает то же самое количество тепла на средних или мощных ПК. Именно по этой причине при проектировании консоли проблема её будущего охлаждения была поставлена чуть ли не на первый план.

Исходя из снимков недавней прямой трансляции Sony можно увидеть, что компания действительно справилась с целью обеспечения устройству максимально эффективного и тихого охлаждения, ведь её размеры превышают как минимум все существующие консоли Sony и Microsoft. Если верить данным разработчиков, графическое ядро приставки будет иметь гораздо меньше вычислительных блоков, чем конкурент, но за счёт несоизмеримой тактовой частоты перегрев, возможно, станет основной проблемой пользователей.

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