PlayStation 5 за 35 000 рублей – бывший сотрудник Microsoft высказал своё мнение насчёт приставки
После того, как цену на будущую PlayStation 5 несколько раз объявляли в интернет-магазине Amazon, у многих пользователей уже появилось собственное мнение, основанное на тех или иных заявлениях. Большинство фанатов Sony надеются на цену до 600 долларов (42 000 рублей), в то время как различные источники называют совершенно другие цифры. Где-то консоль доступна для предварительного заказа дороже, где-то дешевле. Сегодня появилось ещё одно подтверждение тому, что покупка новой приставки не должна сильно повлиять на кошелёк геймеров.
По его словам, данная консоль ни в коем случае не будет стоить больше 500 долларов (35 000 рублей). Объяснив свою позицию в следующем посте, он отметил, что в новом поколении ведущим показателем будет выступать уже не эксклюзивность игр или внутренние характеристики консоли, а её цена.
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