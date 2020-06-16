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После того, как цену на будущую PlayStation 5 несколько раз объявляли в интернет-магазине Amazon, у многих пользователей уже появилось собственное мнение, основанное на тех или иных заявлениях. Большинство фанатов Sony надеются на цену до 600 долларов (42 000 рублей), в то время как различные источники называют совершенно другие цифры. Где-то консоль доступна для предварительного заказа дороже, где-то дешевле. Сегодня появилось ещё одно подтверждение тому, что покупка новой приставки не должна сильно повлиять на кошелёк геймеров.

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Своей версией по поводу цены на PlayStation 5 поделился бывший работник компании Microsoft Альберт Пенелло, который 18 лет занимал должность главы отдела по маркетингу, в том числе и руководил маркетинговыми вопросами приставки Xbox One. На данный момент он работает в Amazon, но его знания по поводу ценовой политики на различные технические устройства до сих пор не иссякли, поэтому, когда в Twitter велись активные обсуждения PS5 и её цены, он высказал своё личное мнение, основанное на детальных наблюдениях за деятельностью Sony.

По его словам, данная консоль ни в коем случае не будет стоить больше 500 долларов (35 000 рублей). Объяснив свою позицию в следующем посте, он отметил, что в новом поколении ведущим показателем будет выступать уже не эксклюзивность игр или внутренние характеристики консоли, а её цена.

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