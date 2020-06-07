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Долгое время поклонники PlayStation пытаются угадать или хотя бы примерно предположить, сколько будет стоить консоль нового поколения. Так как Sony отменила недавнюю презентацию игр и, возможно, самой приставки, догадки у каждого разные. Кто-то надеется на то, что компания не станет "испытывать" своих пользователей и поставит на консоль максимально демократичную цену в размере 400-500 долларов. Другие считают, что на фоне конкурентной борьбы с Microsoft, Sony завысит цену на несколько сотен долларов.

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Недавно один из Европейских магазинов Дании под названием Føtex объявил, что на старте продаж PlayStation 5 у них будет стоить около 6 700 крон, что эквивалентно 1 000 долларов. Это заявление сильно удивило фанатов, ведь они рассчитывали на совершенно другой ценник. В то же время другой магазин в Токио зарегистрировал консоль в базе данных, скрыв характеристики, но оставив ценник в 415 долларов США. Эта стоимость, наоборот, кажется нереальной, ведь создание приставки нового поколения стоит немалых ресурсов, огромных затрат на маркетинг, логистику и другие важные факторы.

Конечно, если цена датского магазина подтвердится и в других магазинах мира, PlayStation 5 ожидает полный провал. Во время пандемии и после неё не каждый сможет позволить себе устройство ценой в 1 000 долларов или даже больше. Скорее всего точную цену Sony раскроет только после того, как Microsoft официально объявит конечную стоимость Xbox Series X. Именно так компания и поступила в прошлый раз, получив перед конкурентом большое преимущество.

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