Европейский магазин удивил покупателей ценой на будущую PlayStation 5 – за консоль просят около 1 000 долларов
Долгое время поклонники PlayStation пытаются угадать или хотя бы примерно предположить, сколько будет стоить консоль нового поколения. Так как Sony отменила недавнюю презентацию игр и, возможно, самой приставки, догадки у каждого разные. Кто-то надеется на то, что компания не станет "испытывать" своих пользователей и поставит на консоль максимально демократичную цену в размере 400-500 долларов. Другие считают, что на фоне конкурентной борьбы с Microsoft, Sony завысит цену на несколько сотен долларов.
Конечно, если цена датского магазина подтвердится и в других магазинах мира, PlayStation 5 ожидает полный провал. Во время пандемии и после неё не каждый сможет позволить себе устройство ценой в 1 000 долларов или даже больше. Скорее всего точную цену Sony раскроет только после того, как Microsoft официально объявит конечную стоимость Xbox Series X. Именно так компания и поступила в прошлый раз, получив перед конкурентом большое преимущество.
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