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Несколько дней назад мы сообщали вам о том, что в магазине игр PlayStation Store стартовала распродажа популярных эксклюзивов, таких как Spider-Man, FINAL FANTASY XIV Online, Death Stranding и т.д. Сегодня ещё несколько игр начали продавать по большой скидке.

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Перед вами MMORPG от разработчиков PearlAbyss. Мир игры выполнен в жанре Средневековья и Эпохи Возрождения (Ренессанса). В игре масса туннелей, заселённых мифическими существами: гномами, полуросликами, эльфами, великанами, дендроидами и другими подобными сказочными обитателями. Также в игре имеется уникальный генератор персонажей, обладающий возможностью тонкой настройки каждого элемента тела. Со скидкой в 50% (1 000 рублей) игра доступна в PS Store ограниченное время.

Need for Speed Heat

Известные всем аркадные автогонки от Electronic Arts до 18 июля стоят всего 2 000 рублей (скидка 55%). История игры начинается с телевизионных новостей, рассказывающих о лейтенанте полиции Фрэнке Мёрсере и спецподразделении, которое он возглавит. Основная его задача – полностью ликвидировать все уличные гонки. Интересный сюжет и динамичный геймплей обеспечены.



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Действие выпущенной в 2018 году RDR 2 разворачивается на Диком Западе в 1899 году. На протяжении всего прохождения игроку доступен один главный персонаж – Артур Морган. За год игре присвоили две престижные премии The Game Award в номинации "Лучшая роль" и The Game Award в номинации "Лучшее повествование". Также, как и прошлая игра, эта будет доступна со скидкой 55% (1 800 рублей) лишь до 18 июня.

Rainbow Six Siege

Тактический шутер от Ubisoft с уникальной возможностью разрушения окружающей обстановки можно забрать в PS Store за 608 рублей (скидка 70%). Недавно разработчики официально подтвердили, что игра будет доступна на консолях нового поколения.

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Классический файтинг для PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК продаётся со скидкой 53% за 1 500 рублей. С новыми приёмами Fatal Blow (Смертельный удар) и Krushing Blow (Сокрушительный удар) игра стала ещё красивее и насыщеннее реалистичными ударами.