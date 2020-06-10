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После очередного переноса презентации будущей консоли нового поколения PlayStation 5 из-за событий в США Sony вскоре объявила, что это ненадолго. Компания планирует показать лучшие игры, геймплей и особенности приставки уже в четверг 11 июня. К сожалению, воочию оценить всю мощь консоли на примере великолепно сделанных игр с красивейшей детализацией не выйдет. Рассказал об этом старший директор по коммуникациям Сид Шуман.

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По его словам, прямая трансляция будет вестись не в 4К качестве, как ожидали многие фанаты, а в обычном Full HD разрешении с форматом 1080p при 30 кадрах в секунду. После окончания эфира на официальный канал компании в 4К обязательно загрузят копии трансляции. Те, кто хочет увидеть высочайшее качество, будут вынуждены ждать и смотреть презентацию в другом месте.

Пока неизвестно, что именно Sony приготовила зрителям, но ясно, что решение снизить качество потока может серьёзно повлиять на будущие продажи консоли, так как никакого "нового поколения" при низком качестве не будет. Возможно, до начала события Sony изменит своё мнение по этому поводу. Также мистер Шуман заявил, что виной всему пандемия Covid-19, поскольку съёмочной команде Sony придётся работать в домашних условиях.

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