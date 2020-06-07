Microsoft запустила большую распродажу популярных хитов - Doom Eternal, Resident Evil 3, Call of Duty: Modern Warfare 2 и других известных тайтлов
Вслед за PlayStation Store, крупную распродажу с большими скидками запустила компания Microsoft. Мероприятие под названием Deals Unlocked Sale принесёт пользователям Xbox One и Xbox 360 скидки на такие популярные игры, как Resident Evil 3, Doom Eternal, Call of Duty: Modern Warfare 2 и некоторые другие.
Недавно вышедший шутер от первого лица про борьбу с демонами покорил миллионы поклонников предыдущих частей игры. Конечно, понравилась она отнюдь не всем, так как на metacritic.com имеет пользовательскую оценку 7.5 баллов, исходя из 1 930 отзывов. Несложная механика и лёгкое управление персонажем сделали её одной из самых востребованных игр на площадках, где она продавалась. Сегодня Microsoft делает на неё скидку в размере 35%. Приобрести её можно за 40 долларов в течение ограниченного времени (9 дней).
RESIDENT EVIL 3
Этот динамический шутер позволит игрокам в большей степени изучить город Раккун-Сити, чем в прошлых частях игры. К сожалению, времени на прохождение игры недостаточно – всего 5 часов, но за это время каждый игрок ощутит неподдельные ощущения от жанра хоррор, когда во время тихой ходьбы по безлюдным коридорам вокруг постоянно что-то падает, ломается, а иногда из-за стены вырывается Немезис, единственной целью которого является уничтожение главной героини. Забрать игру по скидке в 33% (40 долларов) для Xbox One и Xbox 360 можно прямо сейчас.
рекламаCall of Duty: Modern Warfare 2
Побывать в Афганистане, США, Бразилии или Казахстане и принять участие в боевых действиях спецназа не выходя из дома способен каждый. Для этого нужно всего лишь иметь Call of Duty: Modern Warfare 2 и компьютер или, как альтернативный вариант, игровую приставку. Специально для консолей на игру действует скидка в размере 25 (14 долларов). Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в распродаже Deals Unlocked Sale, можно тут.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила