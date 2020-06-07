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Вслед за PlayStation Store, крупную распродажу с большими скидками запустила компания Microsoft. Мероприятие под названием Deals Unlocked Sale принесёт пользователям Xbox One и Xbox 360 скидки на такие популярные игры, как Resident Evil 3, Doom Eternal, Call of Duty: Modern Warfare 2 и некоторые другие.

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Недавно вышедший шутер от первого лица про борьбу с демонами покорил миллионы поклонников предыдущих частей игры. Конечно, понравилась она отнюдь не всем, так как на metacritic.com имеет пользовательскую оценку 7.5 баллов, исходя из 1 930 отзывов. Несложная механика и лёгкое управление персонажем сделали её одной из самых востребованных игр на площадках, где она продавалась. Сегодня Microsoft делает на неё скидку в размере 35%. Приобрести её можно за 40 долларов в течение ограниченного времени (9 дней).

RESIDENT EVIL 3

Этот динамический шутер позволит игрокам в большей степени изучить город Раккун-Сити, чем в прошлых частях игры. К сожалению, времени на прохождение игры недостаточно – всего 5 часов, но за это время каждый игрок ощутит неподдельные ощущения от жанра хоррор, когда во время тихой ходьбы по безлюдным коридорам вокруг постоянно что-то падает, ломается, а иногда из-за стены вырывается Немезис, единственной целью которого является уничтожение главной героини. Забрать игру по скидке в 33% (40 долларов) для Xbox One и Xbox 360 можно прямо сейчас.

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