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Не секрет, что Epic Games решила встроить технологию Unreal Engine 5 в консоль PlayStation 5. Руководство цифрового магазина считает, что именно эта технология будет определять будущее разработки игр на оборудовании следующего поколения. Также недавно стало известно, что консоль получит сверхбыстрый SSD ёмкостью 825 ГБ и скоростью 8-9 ГБ/с.

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Во вчерашнем интервью для ресурса VG247 вице-президент по инженерным разработкам компании Epic Games Ник Пенварден заявил, что вышеупомянутый SSD настолько мощный, что не смог работать со стандартной версией игрового движка Unreal Engine 5, так как наблюдались постоянные сбои. Уже несколько месяцев в сети ходили слухи, что SSD для PS5 построен таким образом, что минимально короткое время загрузки в играх – это только малая часть всех его реальных возможностей. Подтверждает это и тот факт, что Epic Games пришлось перепрограммировать Unreal Engine 5, чтобы использовать возможности "прорывного" SSD по максимуму.

Оценить скорость Unreal Engine 5 можно было несколько дней назад во время презентации Sony, но никто не мог предполагать, что для корректной работы современного движка в связке с SSD ему придётся изменять важные системы ввода и вывода. Корректировки в системе позволят разработчикам создавать более плотный и подробный сеттинг в играх и с каждым разом совершенствовать графику.

Источники: 1, 2.