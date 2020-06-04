SSD для PlayStation 5 будет настолько быстрым, что потребует серьёзных изменений в движке Unreal Engine 5
Не секрет, что Epic Games решила встроить технологию Unreal Engine 5 в консоль PlayStation 5. Руководство цифрового магазина считает, что именно эта технология будет определять будущее разработки игр на оборудовании следующего поколения. Также недавно стало известно, что консоль получит сверхбыстрый SSD ёмкостью 825 ГБ и скоростью 8-9 ГБ/с.
Оценить скорость Unreal Engine 5 можно было несколько дней назад во время презентации Sony, но никто не мог предполагать, что для корректной работы современного движка в связке с SSD ему придётся изменять важные системы ввода и вывода. Корректировки в системе позволят разработчикам создавать более плотный и подробный сеттинг в играх и с каждым разом совершенствовать графику.
Источники: 1, 2.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила