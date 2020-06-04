Epic Game скоро появится на iPhone, iPad и Android
Основанный ещё в 1991 году, цифровой магазин Epic Games Store активно борется с другими платформами, такими как Steam, устраивая распродажи и акции на самые популярные игры. Несмотря на то, что интернет-магазин сейчас насчитывает более 300 зарегистрированных пользователей, пока что он доступен на ограниченном количестве операционных систем: Windows и macOS, в то время, как его главный конкурент Steam есть на Android, iPhone и даже iPad.
Никаких точных сроков Тим Суини не назвал, но зато высказал уверенность, что скорее всего магазин первым делом появится на Android, так как с Apple возможны некоторые трудности, учитывая, что Калифорнийская компания запрещает разработчикам приложений для iOS продавать контент под своей учетной записью. Разрешается только обработка через собственную платежную службу Apple в форме покупок внутри приложения, но из-за этого Apple будет получать как минимум 30% доходов от суммарных продаж. Возможно, в будущем политика компании изменится.
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