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Epic Game скоро появится на iPhone, iPad и Android

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Основанный ещё в 1991 году, цифровой магазин Epic Games Store активно борется с другими платформами, такими как Steam, устраивая распродажи и акции на самые популярные игры. Несмотря на то, что интернет-магазин сейчас насчитывает более 300 зарегистрированных пользователей, пока что он доступен на ограниченном количестве операционных систем: Windows и macOS, в то время, как его главный конкурент Steam есть на Android, iPhone и даже iPad.

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В недавнем интервью ресурсу Gamespot глава Epic Games Тим Суини рассказал, что в его будущие планы входит перенос магазина с текущих платформ на iOS (iPhone и iPad) и Android. По его словам, это важный шаг для дальнейшего развития всей игровой индустрии. Конечно, перенос цифрового магазина также повлечёт за собой конкуренцию с уже существующими на Android и iOS лидерами в этой области.
Никаких точных сроков Тим Суини не назвал, но зато высказал уверенность, что скорее всего магазин первым делом появится на Android, так как с Apple возможны некоторые трудности, учитывая, что Калифорнийская компания запрещает разработчикам приложений для iOS продавать контент под своей учетной записью. Разрешается только обработка через собственную платежную службу Apple в форме покупок внутри приложения, но из-за этого Apple будет получать как минимум 30% доходов от суммарных продаж. Возможно, в будущем политика компании изменится.
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20:43
Фикусы тоже изначально 5ггц не брали, а потом, когда взяли... всё равно фуфло получилось))
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korn87
20:42
к сведению, ipc это не килограммы или вольты, это расчётная единица.
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eightylvl
20:41
> ipc > в играх Ok...
Обновлённый Ryzen 7 3800XT превзойдёт Core i9 9900К в играх и может стать первым процессором AMD, способным достичь 5 000 МГц на воздухе
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