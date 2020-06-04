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Основанный ещё в 1991 году, цифровой магазин Epic Games Store активно борется с другими платформами, такими как Steam, устраивая распродажи и акции на самые популярные игры. Несмотря на то, что интернет-магазин сейчас насчитывает более 300 зарегистрированных пользователей, пока что он доступен на ограниченном количестве операционных систем: Windows и macOS, в то время, как его главный конкурент Steam есть на Android, iPhone и даже iPad.

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В недавнем интервью ресурсу Gamespot глава Epic Games Тим Суини рассказал, что в его будущие планы входит перенос магазина с текущих платформ на iOS (iPhone и iPad) и Android. По его словам, это важный шаг для дальнейшего развития всей игровой индустрии. Конечно, перенос цифрового магазина также повлечёт за собой конкуренцию с уже существующими на Android и iOS лидерами в этой области.Никаких точных сроков Тим Суини не назвал, но зато высказал уверенность, что скорее всего магазин первым делом появится на Android, так как с Apple возможны некоторые трудности, учитывая, что Калифорнийская компания запрещает разработчикам приложений для iOS продавать контент под своей учетной записью. Разрешается только обработка через собственную платежную службу Apple в форме покупок внутри приложения, но из-за этого Apple будет получать как минимум 30% доходов от суммарных продаж. Возможно, в будущем политика компании изменится.