Microsoft значительно уступила Sony в глобальных продажах консолей – Xbox One купили 47 миллионов раз, а PlayStation 109 миллионов
Во время длительного ожидания выхода консолей нового поколения фанаты как Sony, так и Microsoft пытаются решить, какому продукту они отдадут предпочтение. Помочь в этом выборе может статистика продаж приставок по всему миру. Годом ранее такой информации было не слишком много, но сейчас её публикует практически каждый информационный ресурс.
Примечательно, что PlayStation 4 стоит только на четвёртом месте (109 000 консолей), а Xbox One, которой приписывают конкуренцию с Sony, купили всего лишь 47 000 раз (15 место списка). Учитывая факт безоговорочного лидерства Sony в текущем поколении консолей, можно предположить, что похожая ситуация сложится и в следующем. Какой бы мощностью не отличалась Xbox Series X, PlayStation будут покупать исключительно из-за узнаваемого бренда.
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