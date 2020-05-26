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Во время длительного ожидания выхода консолей нового поколения фанаты как Sony, так и Microsoft пытаются решить, какому продукту они отдадут предпочтение. Помочь в этом выборе может статистика продаж приставок по всему миру. Годом ранее такой информации было не слишком много, но сейчас её публикует практически каждый информационный ресурс.

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Так, по данным аналитического сайта VGchartz, который опубликовал подробную статистику реализованных консолей, первое место в рейтинге занимает не Xbox One, о которой так часто говорят, и даже не PlayStation 4. Последняя приставка от Microsoft не входит даже в ТОП-10. На удивление, первую строчку рейтинга занимает выпущенная в 2000 году PlayStation 2. Sony удалось реализовать около 158 000 копий. На втором месте уверенно закрепилась Nintendo DS, показывая результат в 154 000 единиц. Разница между ними незначительная. Третье место досталось консоли GameBoy. По всему миру она разошлась тиражом в 119 000 устройств.

Примечательно, что PlayStation 4 стоит только на четвёртом месте (109 000 консолей), а Xbox One, которой приписывают конкуренцию с Sony, купили всего лишь 47 000 раз (15 место списка). Учитывая факт безоговорочного лидерства Sony в текущем поколении консолей, можно предположить, что похожая ситуация сложится и в следующем. Какой бы мощностью не отличалась Xbox Series X, PlayStation будут покупать исключительно из-за узнаваемого бренда.