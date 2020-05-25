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Все мы знаем о конкуренции между двумя лидерами рынка процессоров: AMD и Intel. В прошлом практически все победы безоговорочно доставались Intel. Она символизировала эталон качества и производительности, который не мог предоставить никто другой. Сегодня наибольшее число инноваций принадлежит уже не Intel, а AMD, и недавний случай перехода от одной компании к другой создателем Linux в очередной раз это подтверждает.

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Несмотря на большую любовь к компании Intel, отец операционной системы Linux Линус Торвальдс заявил, что пришло время, когда он поменяет начинку в своём персональном компьютере. На замену уже устаревшим процессорам Intel пришел чрезвычайно мощный и производительный AMD Ryzen Threadripper 3970Х. Господин Торвальдс с гордостью говорит, что теперь его система работает в три раза быстрее, чем раньше.

Стоимость Ryzen Threadripper 3970Х составляет около 2 000 долларов. Эта ценовая категория полностью окупает цену процессора, так как у Intel нет ничего подобного. Подобных скоростей не достигает ни один её чип. Факт перехода Линуса Торвальдса должен несколько обеспокоить компанию Intel. Конечно, действия одного человека не слишком важны, но если этот человек создал третью в мире по популярности операционную систему, то обстоятельства меняются. А что вы думаете о решении создателя Linux? Напишите своё мнение в комментариях.

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