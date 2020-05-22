Китайская программа замещения иностранных чипов на отечественные пока буксует
Как многие знают, в 2015 году в Китае был объявлен амбициозный курс на значительное увеличение китайской бытовой техники, чипов и фармацевтической промышленности на отечественном рынке. Согласно плану, за 10 лет как минимум 70% всей продукции должна быть собственного производства и не относиться к иностранным компаниям. Оценка реальной ситуации, которая происходит в стране, показывает, что проект не выполнили и на половину. В частности, хуже всего дело обстоит с интегральными схемами и чипами.
Учитывая небольшие погрешности в расчётах, Китай не сможет преодолеть и отметки в 30%. Подсчитав доходы от продажи полупроводников за 2019 год, компания заявила, что общее количество выпущенных микросхем принесло 20 миллионов долларов. Часть китайских продуктов составила 7.5%. Несмотря на большой прорыв, в Китае нет ни одного крупного международного производителя, как например, Samsung, Intel, Powerchip и т.д. Резюмируя, IC Insights сообщает, что пропорции импортозамещения не достигнут нужного уровня через пять или десять лет.
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