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Как многие знают, в 2015 году в Китае был объявлен амбициозный курс на значительное увеличение китайской бытовой техники, чипов и фармацевтической промышленности на отечественном рынке. Согласно плану, за 10 лет как минимум 70% всей продукции должна быть собственного производства и не относиться к иностранным компаниям. Оценка реальной ситуации, которая происходит в стране, показывает, что проект не выполнили и на половину. В частности, хуже всего дело обстоит с интегральными схемами и чипами.

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По данным аналитической компании IC Insights, только в 2019 году 85% доходов от интегральных схем принесла продукция иностранных корпораций, а 15% – отечественная. За последние годы практически никакого импортозамещения на рынке не происходит. Прогнозы IC Insights крайне неутешительные: до 2024-2025 доля отечественных продуктов составит не 70%, как ожидали создатели плана, а всего лишь 20%.

Учитывая небольшие погрешности в расчётах, Китай не сможет преодолеть и отметки в 30%. Подсчитав доходы от продажи полупроводников за 2019 год, компания заявила, что общее количество выпущенных микросхем принесло 20 миллионов долларов. Часть китайских продуктов составила 7.5%. Несмотря на большой прорыв, в Китае нет ни одного крупного международного производителя, как например, Samsung, Intel, Powerchip и т.д. Резюмируя, IC Insights сообщает, что пропорции импортозамещения не достигнут нужного уровня через пять или десять лет.