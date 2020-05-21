GTA 6 до сих пор держат в секрете — компания не отвечает на прямые вопросы по поводу существования игры и её выхода
Сегодня на нашем сайте была опубликована информация про очередной отчёт крупной компании Take-Two Interactive. В нём сказано, что до 2025 года планируется 93 крупные игры. Чтобы не повторяться, мы раскроем вам другие важные детали, не упомянутые в недавней новости.
Однако, в его заявлении была и хорошая новость. По словам генерального директора, все 93 названия будущих игр будут принадлежать подразделениям Take-Two. Среди них есть и Rockstar. Это внушает большую надежду, так как разработку хита 2015 года вела именно Rockstar. Скорее всего эти слова были своеобразным намёком, подтверждающим разработку GTA 6, подробнее о которой мы узнаем в ближайшее время.
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