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Сегодня на нашем сайте была опубликована информация про очередной отчёт крупной компании Take-Two Interactive. В нём сказано, что до 2025 года планируется 93 крупные игры. Чтобы не повторяться, мы раскроем вам другие важные детали, не упомянутые в недавней новости.

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Подтверждение того, что Take-Two имеет в своём распоряжении целые 93 новые игры всколыхнуло фантазии многих фанатов, которые сразу же подумали о следующей части Grand Theft Auto. Президент компании в телефонном разговоре заявил, что возможно, они не смогут выпустить за пять лет все 93 игры, но это уже почти никого не волновало. Гораздо больший интерес составляла GTA 6 и любая информация по поводу неё. По прошествии нескольких минут после громкого заявления о ряде будущих игр, генеральный директор Take-Two получил ожидаемый вопрос о продолжении легендарной части, и будет ли она занимать почётное место в этом большом списке. Наблюдая интерес со стороны геймеров, директор всё равно воздержался от комментариев и ни словом не обмолвился о существовании GTA 6.

Однако, в его заявлении была и хорошая новость. По словам генерального директора, все 93 названия будущих игр будут принадлежать подразделениям Take-Two. Среди них есть и Rockstar. Это внушает большую надежду, так как разработку хита 2015 года вела именно Rockstar. Скорее всего эти слова были своеобразным намёком, подтверждающим разработку GTA 6, подробнее о которой мы узнаем в ближайшее время.

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