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Поклонники смартфонов Google уже ждут выхода двух новых моделей – Pixel 4a и Pixel 5. Оценивая их характеристики и сравнивая с другими моделями, имеющими похожие цены, можно заметить, что Pixel 4a за 350 долларов может стать хорошей альтернативой iPhone SE 2020 и составить ему сильную конкуренцию, чего не скажешь о "премиальном" Google Pixel 5.

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Недавно в сети появились утечки, сообщающие, что следующим смартфоном Google, на который будут возложены огромные надежды, станет именно Google Pixel 5. Все знают о том, что телефоны производства крупнейшего в мире поискового гиганта славятся своими камерами и безупречным качеством съёмки. Несмотря на это, компания оценивает не самые лучшие по характеристикам модели на рынке как настоящие флагманы. Чего стоит только Pixel, который на момент начала продаж стоил около 800 долларов.

Утечка информации подтверждает, что на старте Google Pixel 5 будет стоить 700 долларов и иметь отнюдь не флагманский процессор Snapdragon 765. В отличие от будущих "убийц" с Snapdragon 865 под Android, модель вряд ли сможет соперничать с ними. OnePlus 8 – тому пример. Смартфон стоит немного больше, но предполагает флагманский чип и батарею значительно большего размера. На данный момент анализировать продажи Pixel 5 рано, но прошлую модель Pixel 4 за полгода купили только два миллиона раз.

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