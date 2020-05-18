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В последние годы добыча криптовалюты принимает всё новые формы. Вначале майнеры занимались ею только на своих домашних ПК, потом создавали центры по добыче, а теперь и вовсе "воруют силы" у мощнейших суперкомпьютеров мира. Так, недавно стало известно о взломе высокопроизводительных компьютеров Германии, Швейцарии, Великобритании и Испании.

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Несколько дней назад компания по информационной безопасности Cado Security, размещённая в Америке, объявила, что прошлая неделя принесла фатальные неудачи европейским суперкомпьютерам. Все они были заражены неизвестным вирусом, который подключался к системе и разворачивал систему по добычи криптовалюты Monero, также известной как XMR.

Злоумышленники наносили удары поочередно, используя схожие между собой файлы, что и дало основание считать их хакерской группировкой. С помощью этих файлов эксплойт с уязвимостью CVE-2019-15666 нарушал стандартную работу компьютеров. На данный момент известно, что почти все взломанные организации занимались изучением и разработкой вакцины от COVID-19. В связи с внедрением вирусов, процесс исследования приостановили на неизвестное время.

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