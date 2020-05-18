Суперкомпьютеры в Европе были заражены майнером криптовалюты Monero
В последние годы добыча криптовалюты принимает всё новые формы. Вначале майнеры занимались ею только на своих домашних ПК, потом создавали центры по добыче, а теперь и вовсе "воруют силы" у мощнейших суперкомпьютеров мира. Так, недавно стало известно о взломе высокопроизводительных компьютеров Германии, Швейцарии, Великобритании и Испании.
рекламаНесколько дней назад компания по информационной безопасности Cado Security, размещённая в Америке, объявила, что прошлая неделя принесла фатальные неудачи европейским суперкомпьютерам. Все они были заражены неизвестным вирусом, который подключался к системе и разворачивал систему по добычи криптовалюты Monero, также известной как XMR.
Злоумышленники наносили удары поочередно, используя схожие между собой файлы, что и дало основание считать их хакерской группировкой. С помощью этих файлов эксплойт с уязвимостью CVE-2019-15666 нарушал стандартную работу компьютеров. На данный момент известно, что почти все взломанные организации занимались изучением и разработкой вакцины от COVID-19. В связи с внедрением вирусов, процесс исследования приостановили на неизвестное время.
Источник.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила