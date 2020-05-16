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Следующий iPhone будет поставляться без кнопок, Lightning и USB-C

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Как мы знаем, iPhone 7, выпущенный компанией Apple в сентябре 2016 года, не имел традиционного разъёма для наушников, которым пользовались около 50 лет подряд, но медленный порт Lightning до сих пор никуда не исчез. Производитель встраивает его во все свои модели, несмотря на то, что беспроводная зарядка у китайских моделей может достигать мощности в 30-40 Вт, а у Apple проводная не превышает 18 Вт. В связи с тем, что технология давно устарела, компания собиралась удалить её в iPhone X. Не случилось этого из-за того, что беспроводная зарядка сделала бы и без того дорогой смартфон ещё дороже.

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Так как технология беспроводных станций подзарядки за годы существенно развилась и теперь не стоит таких больших денег, возможно, компания воплотит мечту дизайнеров в реальность и встроит вместо Lightning портативную зарядную станцию, р=поддерживающую большую мощность.

Кроме этого нововведения, новый iPhone 2021 года ожидается без разъёма для наушников. Беспроводные гарнитуры становятся не менее популярными, чем портативные зарядки, поэтому Apple обеспечит свой следующий смартфон двумя революционными технологиями. До сих пор нельзя утверждать это с полной уверенностью, вследствие того, что сама компания ничего подобного не заявляла.
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