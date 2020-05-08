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Сегодня в назначенное время компания Microsoft начала онлайн-трансляцию Assassin’s Creed Valhalla и других интересных игр. Все зрители наверняка ожидали наконец увидеть в действии заявленную производительность консоли нового поколения, безукоризненную работу трассировки лучей и прочие преимущества, которые мы лицезрели с самого первого появления Xbox Series X на экранах, и даже до этого. На деле оказалось, что не так-то всё и замечательно.

Изначально консоль представили совершенной, в некотором роде даже идеальной. Её ощутимое теоретическое превосходство над PlayStation 5 было заметно невооруженным глазом, но первые трейлеры игр, работающих на приставке, не привели фанатов в восторг, хотя должны были стать кульминацией всей работы. Вместо этого компания представила не слишком впечатляющие трейлеры игр и ролик с геймплеем, в котором самого геймплея практически не было. Настоящего игрового опыта, перестрелок или "изюминок" Assassin’s Creed Valhalla не показали.

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До сегодняшнего дня Microsoft полностью удовлетворяла желания пользователей: демонстрировала сильное оборудование и железо, крутой стильный геймпад и т.д. Проблема, которую допустила компания, заключается в том, что теперь у конкурента в лице Sony есть все шансы снова вернуть к себе положительное отношение и большинство геймеров, выбирающих между двумя консолями, ведь скучное выступление Марка Черни давно в прошлом. Не стоит опускать и тот факт, что все показанные игры не являются собственностью Microsoft, а значит будут доступны и на PlayStation 5. Несмотря на всё это, у компании ещё есть шанс сровнять позиции на мероприятии с первыми играми Xbox Studios, такими как Halo Infinite. После него можно будет сделать окончательные выводы.