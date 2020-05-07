9-летнего игрока Fоrtnite забанили за маленький возраст и предложили возобновить игровой опыт через 1460 дней (4 года)
Как известно, в онлайн-игре Fоrtnite имеется режим арены, где сражаются игроки всех возрастов. Правилами игры в нём запрещено участие детей, не достигших 13 лет. Недавно мировое сообщество любителей игры пополнилось 9-летним геймером под ником Zenon. Несмотря на свой возраст, он уже многого достиг и научился хорошо стрелять. Узнав про его возраст, разработчики игры приняли решение заблокировать его аккаунт.
рекламаСпустя некоторое время после извещения Epic Games о юном игроке, он получил сообщение с настоятельной просьбой воздержаться от Fоrtnite как минимум на 1460 дней (4 года). Срок бана полностью истечёт, когда мальчику исполнится 13 лет. Тогда он сможет продолжить увлекательные битвы. Несмотря на то, что Zenon играл в Fоrtnite только под присмотром отца и с его личного разрешения, аккаунт всё равно был заблокирован.
На это грубое действие со стороны Epic Games сразу же последовала реакция: пользователи начали писать в Twitter о нечестной блокировке, просить, чтобы юного игрока разбанили и ставить хэштег #FreeZenon, который олицетворяет освобождение его аккаунта. Хэштег занимает третье место по популярности в Бразилии и насчитывает около 122 000 твитов. Сейчас неизвестно, какая судьба ждёт игрока дальше, но по всему видно, что Epic Games намерена сдержать своё слово.
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