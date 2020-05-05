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HP сделала Core i7-10700F лучшую антирекламу, случайно показав его отставание от Ryzen 7 3700X

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Несколько часов назад компанией HP были представлены две новые модели игровых компьютеров Omen 30L Desktop. Среди них оказались и продукты с процессорами Intel десятого поколения (Core i7-10700F), которые, к слову, в продажу ещё не поступали. Обзоры на них в сети тоже не появлялись, но это не помешало компании вставить тесты с ними в обзоры будущих компьютеров.

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По предоставленным результатам тестов, новинка побеждает свою прошлую версию девятого поколения, так как в ней встроена технология Hyper-Threading. Несмотря на то, что процессор вмещает в себя восемь ядер, 16 потоков и работает на тактовой частоте 2,9 ГГц, в тесте 3DMark Fire Strike он набрал гораздо меньше баллов, чем аналогичное решение AMD Ryzen 7 3700X (21 000 против 24 000). Как правило, чипы "красных" в данном тесте в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super набирают около 24 000 баллов, но не превышают 25 000.

Всё это даёт чётко понять, каким будут новые чипы Intel. Говорить об их превосходстве над решениями конкурента точно нельзя. Также процессоры AMD занимают первое место в тесте Cinebench R20, если сравнивать их с десятым поколением Intel. По недавней информации, модели Core i7-10700F должны выйти в продажу примерно в середине текущего месяца.

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