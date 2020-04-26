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Браузер Edge усиленно рекламируется в Windows 10

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Компания Microsoft очень любит вставлять в свои приложения рекламу других сервисов. Чаще всего крайне навязчивая реклама показывается на почтовом приложении Outlook.com. Там создатели беспрепятственно рекламируют пользователям всё, что захотят. Но одним сервисом компания не ограничилась. Теперь и в системе Windows 10 тоже есть призывы скачать новый обновлённый браузер Edge, который работает гораздо лучше, чем раньше.

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Если на компьютере установлена ОС Windows 10, то при нажатии на поиск вам обязательно будет предложено опробовать Microsoft Edge. Точно такой же текст демонстрируют и на Outlook.com. В некоторых случаях предлагается не просто скачать браузер, а купить его, ведь он "создан для того, чтобы принести вам лучшее из Интернета".

В отличие от других объявлений, данный рекламный блок очень просто закрыть. Достаточно просто нажать на крестик. Microsoft уже внедрила постоянную рекламу в меню "Пуск". Неизвестно, что будет дальше. Возможно, компания также будет пропагандировать Edge и в других программах, например, в проводнике, или где-нибудь ещё. Также в случае продолжения популяризации браузера, настроение пользователей может обернуться против него, ведь постоянная реклама не приведёт ни к чему хорошему.
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A Mi Dauni
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