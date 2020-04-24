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Уже несколько дней пользователи учетных записей Nintendo заявляют, что на их аккаунтах наблюдается подозрительно активная деятельность, которая может грозить взломом. Иногда в учётных записях случайным образом включались платежи на цифровые покупки или были заметны несанкционированные входы в систему. Проведя тщательную проверку, Nintendo дала совет настроить двухфакторную аутентификацию, чтобы минимализировать шанс взлома.

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Сегодня на японском сайте Nintendo было официально подтверждено, что около 160 000 учётных записей подверглись взлому со стороны хакеров. Все они использовали для входа идентификатор Nintendo Network ID, из-за которого и случился массовый взлом. Попытки вскрытия аккаунтов предпринимались ещё с начала марта и продолжаются сейчас.



Теперь для большей безопасности Nintendo будет принудительно заставлять пользователей обновлять пароль. Это касается тех учётных записей, которых напрямую коснулась хакерская атака. Также по почте уведомят всех, кто непосредственно пострадал от рук взломщиков. Несмотря на возможность утечки, данные банковских карт пользователей остались в безопасности, а вот о датах рождения, псевдонимах игроков и электронных ящиках такого не скажешь. Эта информация могла быть использована третьей стороной.