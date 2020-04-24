Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Около 160 000 учётных записей Nintendo могли быть взломаны — компания выпустила официальное подтверждение

для раздела Блоги
1
-14 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
2080 Ti - цена упала на порядок
-5000р на RTX 2070 Gigabyte = самая низкая цена
RTX 2070 - снижение цен несмотря на падение рубля
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Уже несколько дней пользователи учетных записей Nintendo заявляют, что на их аккаунтах наблюдается подозрительно активная деятельность, которая может грозить взломом. Иногда в учётных записях случайным образом включались платежи на цифровые покупки или были заметны несанкционированные входы в систему. Проведя тщательную проверку, Nintendo дала совет настроить двухфакторную аутентификацию, чтобы минимализировать шанс взлома.

реклама

Сегодня на японском сайте Nintendo было официально подтверждено, что около 160 000 учётных записей подверглись взлому со стороны хакеров. Все они использовали для входа идентификатор Nintendo Network ID, из-за которого и случился массовый взлом. Попытки вскрытия аккаунтов предпринимались ещё с начала марта и продолжаются сейчас.


Теперь для большей безопасности Nintendo будет принудительно заставлять пользователей обновлять пароль. Это касается тех учётных записей, которых напрямую коснулась хакерская атака. Также по почте уведомят всех, кто непосредственно пострадал от рук взломщиков. Несмотря на возможность утечки, данные банковских карт пользователей остались в безопасности, а вот о датах рождения, псевдонимах игроков и электронных ящиках такого не скажешь. Эта информация могла быть использована третьей стороной.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
78
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
38
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
26
Ретроклокинг: «Проект36» – практически финал истории
71
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
38
В погоне за производительностью: процессоры – апрель 2020
21
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
51
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
37
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Grand Theft Auto V – апрель 2020
34
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 GA502I
10

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 апреля 2020 37
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 26
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 175
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
18 апреля 2020 51
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
15 апреля 2020 50
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

OnePlus 8 потерял в цене 110 долларов
1
NVIDIA и AMD готовятся к массовому производству видеокарт нового поколения – NVIDIA Ampere и AMD Big Navi прибудут в 2020 году
59
Праздник геймера - в Epic Games Store и Indiegala стартовала бесплатная раздача сразу четырех игр: рогалик, выживач, стратегия и новелла
+
AMD Ryzen 3 3300X обошёл Intel Core i7-7700K и Core i3-10300 в Cinebench R15 и Cinebench R20
24
Micron выпустила один из самых быстрых геймерских SSD PCIe 4.0 на рынке по очень привлекательной цене – 3400 Мб/с и пятилетняя гарантия
34
Исходный код CS GO и Team Fortress 2 слит в сеть, игровые сервера Valve и компьютеры пользователей находятся под угрозой
18
Эксперты Тomshardware назвали сильные и слабые стороны процессоров AMD и Intel
74
Младший 4-ядерный 8-поточный AMD Ryzen 3 3100 превзошёл Intel Core i7-7700K в многопоточном тесте Geekbench 5
193
Геймерский Intel Core i7-7700K с трудом обошёл новый AMD Ryzen 3 3300X стоимостью 130 долларов в Cinebench R15
77
Realme X50m представлен официально: 120 герц, Snapdragon 765G и 48 Мп за 20 000 рублей
3
Официальный список смартфонов, которые первыми получат EMUI 10.1
2
Настольный вариант AMD Renoir ограничился скромным TDP
14
Эксперты TechSpot оценили целесообразность покупки NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti в 2020 году
26
Процессоры Intel 11-го поколения Rocket Lake-S будут совместимы с сокетом 10-го поколения LGA1200 и Z490 материнскими платами
76
Два настольных процессора AMD Ryzen 4000 с TDP 35 Вт и 65 Вт замечены в Сети
2
Процессоры AMD Ryzen 3 3300X и Ryzen 3 3100 имеют важные различия в компоновке
16
Использование NVIDIA RTX Voice ощутимо снижает производительность в ряде бенчмарков — тестирование Wccftech
28
Знаменитый овекрлокер Der8auer разогнал 8-ядерный процессор AMD FX-8350 до 8 127 МГц, но всё равно остался позади бюджетного Ryzen 5 2600X в одноядерном тесте
24
Apple занизила частоту процессора в iPhone SE (2020)
7
Samsung: проблемы с автофокусом в Galaxy S20 Ultra нельзя исправить обновлением ПО
15

Популярные статьи

Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
38
Некроклокинг - превращаем NVIDIA GeForce 9500 GT в игровую видеокарту, или максимальный разгон затычки
71
Выясняем преимущества Linux перед Windows. Часть 2
141
Один из суровых дней мастера по ремонту компьютерной техники
32
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: апрель 2020
78
10 настроек, которые нужно изменить после установки Windows 10 в 2020 году
50
Процентное соотношение компонентов ПК или прототип оптимального конфигуратора для разных типов сборки
28
Красивые белые видеокарты KFA2 (Galax), которые еще пока можно купить - Gamer, WTF, HOF и другие
22

Сейчас обсуждают

Kopcheniy
18:50
Ну по идее можно любое значение использовать.
10 настроек, которые нужно изменить после установки Windows 10 в 2020 году
Kopcheniy
18:49
При наличии 14 гигов оперативки, выставил на файл подкачки 1.2 ГБ, на всякий случай.
10 настроек, которые нужно изменить после установки Windows 10 в 2020 году
Pris
18:48
похоже
Мобильные процессоры AMD Ryzen 5000 Zen 3 "Cézanne" получат iGPU с архитектурой RDNA2
Spectre
18:48
Зачем в ведьмаке эта боль?
Новая модификация для игры Ведьмак 3 полностью меняет боевую систему, делая её похожей на легендарную Dark Souls
Viner
18:45
с перепайкой чипов более быстрой памяти было бы интересней
Некроклокинг - превращаем NVIDIA GeForce 9500 GT в игровую видеокарту, или максимальный разгон затычки
Иван Романов
18:44
так мне брать 2060с или нет??
NVIDIA и AMD готовятся к массовому производству видеокарт нового поколения – NVIDIA Ampere и AMD Big Navi прибудут в 2020 году
Yolanda Tarska
18:42
Короче ничего делать не надо. Все эти шаманства нужны только если экстремально древний компьютер, но ему это тоже не поможет, проще позвонить в Ситилинк и попросить привезти новый, туда поставить 10тк...
10 настроек, которые нужно изменить после установки Windows 10 в 2020 году
DooC
18:42
А не проще было челу потсказать купить да же с рук звук на PCIe или на худой конец за копейки USB свисток
Один из суровых дней мастера по ремонту компьютерной техники
Yolanda Tarska
18:41
Почему, он должен быть всегда, это случай если запустил много программ, так всё подвиснет, или задурит, а с файлом будет работать, у меня 32гб оперативки, файл есть, не мешает.
10 настроек, которые нужно изменить после установки Windows 10 в 2020 году
RadeoForce
18:41
Стим показывает, что вкитайских компьютерных клубах чтоят интелы, и с них заходят по 10 разных акаунтов в день. Стим видит это как 10 единиц данного железа. Отсюда и срачи и хейт в отношении данной ст...
Геймеры переходят на 6-ядерные и 8-ядерные процессоры – AMD теряет рынок, а Intel укрепляет позиции
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем